فلسطين اليوم- وكالات

أسعار الذهب اليوم السبت 19 أغسطس 2023 في مصر يبحث العديد من الأشخاص في مصر وخارجها عن أسعار الذهب لحظة بلحظة، في التعاملات اليومية في أسواق مصر، حيث تحظى أسعار الذهب باهتمام كبير من شريحة واسعة من الناس، خصوصا محلات الصاغة والأشخاص المقبلين على الزواج، ولذلك يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 19-8- 2023.

أسعار الذهب اليوم السبت 19 أغسطس 2023 في مصر

وأصلت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 19 أغسطس/آب 2023، رحلة الصعود التي بدائها مع حالة التذبذب التي يشهدها المعدن النفيس عالمياً

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من منطقة إلى أخرى وحسب نوع الذهب ونوع القطعة الذهبية كذلك من جرام إلى آخر

وفيما يتعلق بسعر الذهب بالمصنعية في مصر يضاف إلى السعر المعلن ما بين 75 إلى 140 جنيها حسب نوع القطعة الذهبية.

سعر الذهب اليوم في مصر

سجل غرام الذهب عيار 24 نحو 2571 جنيها للبيع و 2594 جنيها للشراء مقابل 2560 جنيها للبيع و2583 جنيها للشراء وفقا لمنصة غولد برايس توداي.

وسجل غرام الذهب عيار 18 نحو 1929 جنيها للبيع و 1946 للشراء مقابل 1920 جنيها للبيع و1937 جنيها للشراء أمس.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

أما سعر الجنيه الذهب في مصر فسجل حوالي 18000 جنيها للشراء 18160 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

وسجل سعر غرام الذهب اليوم في مصر، عيار 21 نحو 2250 جنيها للبيع و 2270 جنيها للشراء مقابل 2240 جنيها للبيع و2260 جنيها للشراء أمس.

عالمياً، تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.13% إلى 1925 دولار للأوقية، في حين ارتفعت أسعار الذهب في العقود الفورية بنحو 0.22% لتصل سعر الأوقية إلى 1896 دولار

ووفقا لبيانات السوق فقد سجل الذهب انخفاضا من أعلى رقم سجله السبت الماضي عند 2430 جنيها للغرام عيار 21 مقابل 2270 جنيها مع افتتاح جلسة اليوم ، بواقع 1660 جنيها تقريبًا .