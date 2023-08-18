زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين في بحر رفح

فلسطين اليوم- غزة

استهدفت زوارق بحرية الاحتلال الصهيوني، مساء اليوم الجمعة، مراكب الصيادين في عرض بحر قطاع غزة.

وأفادت لجان الصيادين التابعة لاتحاد لجان العمل الزراعي، بأنّ زوارق الاحتلال الحربية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة بشكل عنيف صوب مراكب الصيادين، على بُعد 3 ميل غرب ميناء رفح.

وتقوم بحرية الاحتلال بشكل يومي باستهداف مراكب الصيادين في البحر قبالة شواطئ قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى استشهاد وجرح العشرات منهم على مدار الأعوام الماضية، وتدمير قواربهم ومعداتهم.

يأتي هذا ضمن سياسةٍ تهدف للتضييق أكثر على أهالي القطاع، وتشديد قبضة الحصار المفروض عليهم منذ أكثر من 16 عامًا، ومُحاربتهم حتى في لقمة العيش.

كما تتّخذ سلطات الاحتلال من "مساحة الصيد" ورقة ضغط وابتزاز سياسي، فما تنفكّ تُعلن توسعتها بضعة أميال بحرية حتى تعود لتقليصها، الأمر الذي يتسبب بأزمات حادة في عمل الصيادين.