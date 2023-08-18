كتائب الأقصى: معركة "بأس جنين" أثبتت قدرة المقــاومة على التصدي للاحتلال

فلسطين اليوم

أكدت كتائب شهداء الأقصى- لواء الشهداء، أن معركة "بأس جنين" شكلت حدثًا مفصليًا وأثبتت قدرة المقــاومة بجنين على التصدي لجيش الاحتلال.

وقالت كتائب شهداء الاقصى في كلمة لها خلال مهرجان تأبيني لشهداء معركة "بأس جنين" مساء اليوم الجمعة: " سيكون هناك ردٌ على أي مساس بالأسرى في سجون الاحتلال".

وتوجهت بالتحية والدعاء بالرحمة على شهداء معركة "بأس جنين" مجددة عهدها بالسير على دربهم حتى التحرير.