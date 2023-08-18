الحركة الأسيرة تعلن تعليق خطواتها النضالية

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

أعلنت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، مساء اليوم الجمعة، عن تعليق الخطوات ضمن معركة "نفير الأحرار" بين الأسرى وإدارة سجون الاحتلال.

وقالت في بيانٍ صدر عنها: "بعد حماقة "بن غفير" وأدواته من استهدافٍ واعتداءٍ على أسرانا في سجن النقب، ما استدعى وقفة مجموع الأسرى على قلب رجلٍ واحد في مواجهة هذا الاعتداء، لا سيما جاهزية مجاميع الأسرى لمواجهة هذا الصلف بالإضراب المفتوح عن الطعام، فإن حراكنا الأخير ومساندة شعبنا بطرقٍ مختلفة أوصلتنا لنتائج مرضية، ما دفعنا إلى تعليق خطواتنا اليوم الجمعة 18/8/2023م الساعة 06:00 مساءً".

وشددت الحركة الأسيرة على أنها ستتابع تنفيذ ما توصلت إليه على أرض الواقع، مع تأكيدها على جاهزيتها لاستئناف حراكها إذا ما استدعى الأمر ذلك.