الاحتلال يقرر هدم منزل عائلة الشهيد أحمد غيظان

فلسطين اليوم- قلقيلية

قررت سلطات الاحتلال اليوم الجمعة، هدم منزل عائلة الشهيد أحمد ياسين غيظان، من سكان مخيم عسكر في نابلس.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "إن قرار هدم المنزل جاء على خلفية تنفيذ عملية إطلاق نار على مدخل مستوطنة كدوميم، وأدت لمقتل جندي"، في السادس من الشهر الماضي.

ويذكر أن الشهيد غيظان ارتقى عقب تنفيذه عملية إطلاق نار بطولية بالقرب من قلقيلية الشهر الماضي، وأدت لمقتل جندي صهيوني وإصابة آخر.

وذكر إعلام الاحتلال حينها، أنّ جنديًا صهيونيًا قتل في العملية وأصيب آخر بعد إطلاق نار استهدفت مجموعة من الجنود على مفترق "كدوميم" شرق قلقيلية.