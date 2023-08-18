الأونروا تعلق خدماتها في مخيم عين الحلوة

فلسطين اليوم

أعلنت وكالة تشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الجمعة، عن تعليق جميع خدماتها داخل مخيم عين الحلوة جنوب لبنان؛ احتجاجاً على استمرار تواجد مسلحين في منشآتها بما فيها المدارس".

وقالت "الأونروا" في بيان لها: "لن نتسامح إطلاقاً مع أي انتهاك لحرمة وحياد منشآتها، ومن غير المحتمل أن تكون المدارس في المخيم جاهزة لاستقبال 3200 طفل بداية العام الدراسي المقبل بالنظر إلى الانتهاكات المتكررة، بما فيها تلك التي حصلت في الماضي، والأضرار الكبيرة التي أُفيد عنها".

ودعت الأونروا مجدداً الجهات المسلحة إلى "الإخلاء الفوري لمنشآتها لضمان تقديم المساعدة الملحة للاجئي فلسطين دون أي عوائق".