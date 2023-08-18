مستوطنون يتلفون محاصيل زراعية في قرية التوانه بمسافر يطا

فلسطين اليوم- الخليل

أتلف مستوطنون، اليوم الجمعة، محاصيل زراعية في قرية التوانه بمسافر يطا، جنوب الخليل، ورعَوا ماشيتهم في أراضي المواطنين، بحماية قوات الاحتلال.

ووفقاً لمصادر محلية، فإن مستوطني "حافات ماعون" الجاثمة على أراضي المواطنين، أطلقوا أغنامهم في الأراضي الزراعية بقرية التوانة، ما تسبب بتلف محاصيل القمح والشعير الممتدة على 10 دونمات تقريبا، وتعود ملكيتها لعائلة الهريني