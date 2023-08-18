فلسطين اليوم

تحميل مباشر تطبيق لينزا أي آي Lensa AI رابط مباشر للاندرويد و ios، اذ يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، تطبق لينزا المشهور، والذي انتشر تطبيق لينزا اي آي كالنار في الهشيم ، بين المستخدمين، بعد إضافة ميزة الصور الرمزية السحرية Magic Avatar، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحرير الصور على نحو غير مسبوق، فيما شهدت محركات البحث بحثا كبيرا عن التطبيق، لذلك قرر فريقنا يقدم لكم رابط تحميل تطبيق لينزا أي آي Lensa AI رابط مباشر للاندرويد و أي أو أس.

نبذة عن تطبيق لينزا أي آي Lensa AI

وأطلقت شركة بريزما لابز Prisma Labs تطبيق Lensa AI لنظامي أندرويد وآي أو إس منذ عام 2018.

تعمل ميزة الصور الرمزية السحرية الجديدة ضمن التطبيق نفسه، وهي تعالج ما بين 10 إلى 20 صورة شخصية بواسطة نموذج الذكاء الاصطناعي المفتوح المصدر المسمى الانتشار المستقر Stable Diffusion.

وتقول الشركة إن التطبيق يتيح هذه العملية من خلال منصة الحوسبة السحابية التابعة لأمازون AWS. ونظراً إلى أن الصور تُعالج بتقنية الذكاء الاصطناعي، فإن العملية تستغرق وقتًا طويلًا حتى تنتهي مقارنةً بعمليات التحرير التي توفرها تطبيقات تحرير الصور التقليدية. وقد يستغرق الوقت نحو 40 دقيقة.

لاقى تطبيق لينزا خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وحده، بنحو 1.6 مليون عميلة تنزيل بفضل ميزة الصور الرمزية السحرية.

بلغ عدد مرات التنزيل في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، نحو 220,000، وهذا يعني أن التطبيق حظي بمعدل نمو بلغت نسبته 600%. والآن وصل إجمالي عدد مرات تنزيل التطبيق إلى 20 مليوناً.

“صور المستخدمين الشخصية والنموذج ذي الصلة تُحذف نهائياً من خوادمها فور إنشاء الصور الرمزية السحرية”.

ويمكن للراغبين في تجربة الصور الرمزية السحرية تنزيل التطبيق من متجر غوغل بلاي لنظام أندرويد، ومن متجر آب ستور لنظام آي أو إس، ثمّ فَتح التطبيق، ثمّ الضغط على الزر الأصفر المعنون بعبارة الصور الرمزية السحرية، ثمّ اختيار من 10 إلى 20 صورة شخصية ثمّ النقر على متابعة.





شروط تطبيق لينزا أي آي Lensa AI

يطلب التطبيق من المستخدم بعد اختيار الصور، دفع الرسوم اللازمة لإنشاء الصور الرمزية السحرية، والتي تبدأ من 3.99 دولارات أميركية، وذلك حسب العدد المطلوب، الذي يأتي في ثلاثة خيارات، وهي: 50 صورة، أو 100 صورة، أو 200 صورة. وبناءً على عدد الصور المختار تبدأ عملية المعالجة التي تستغرق من 20 إلى 40 دقيقة.

وشهدنا في الآونة الأخيرة طفرة في عدد الخدمات القائمة على تقنية الذكاء الاصطناعي، مثل: ChatGPT، وDall-E.

وأطلقت شركة OpenAI حديثاً روبوت المحادثة القائم على الذكاء الاصطناعي ChatGPT، الذي شهد انتشاراً مذهلاً، وقبل ذلك أطلقت الشركة Dall-E، وهي أداة لإنشاء صورة من وصف نصي.

الخصوصية وبرامج الذكاء الاصطناعي

وفي مسعى منها لمعالجة مخاوف الخصوصية، تقول شركة بريزما لابز إن صور المستخدمين الشخصية والنموذج ذا الصلة يحذفان نهائيًا من خوادمها فور إنشاء الصور الرمزية السحرية.

يُشار إلى أن الآونة الأخيرة شهدت طفرة في الخدمات القائمة على تقنية الذكاء الاصطناعي، مثل روبوت المحادثة “شات جي بي تي” (ChatGPT)، وأداة إنشاء صورة من وصف نصي المسماة “دال-إي” (Dall-E)، اللذين أطلقتهما شركة “أوبن إيه آي” (OpenAI) حديثا.

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