تحميل مباشر تطبيق لينزا أي آي Lensa AI رابط مباشر للاندرويد و ios
تحميل مباشر تطبيق لينزا أي آي Lensa AI رابط مباشر للاندرويد و ios، اذ يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، تطبق لينزا المشهور، والذي انتشر تطبيق لينزا اي آي كالنار في الهشيم ، بين المستخدمين، بعد إضافة ميزة الصور الرمزية السحرية Magic Avatar، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحرير الصور على نحو غير مسبوق، فيما شهدت محركات البحث بحثا كبيرا عن التطبيق، لذلك قرر فريقنا يقدم لكم رابط تحميل تطبيق لينزا أي آي Lensa AI رابط مباشر للاندرويد و أي أو أس.
ويمكن للراغبين في تجربة الصور الرمزية السحرية تنزيل التطبيق من متجر غوغل بلاي لنظام أندرويد، ومن متجر آب ستور لنظام آي أو إس، ثمّ فَتح التطبيق، ثمّ الضغط على الزر الأصفر المعنون بعبارة الصور الرمزية السحرية، ثمّ اختيار من 10 إلى 20 صورة شخصية ثمّ النقر على متابعة.
يطلب التطبيق من المستخدم بعد اختيار الصور، دفع الرسوم اللازمة لإنشاء الصور الرمزية السحرية، والتي تبدأ من 3.99 دولارات أميركية، وذلك حسب العدد المطلوب، الذي يأتي في ثلاثة خيارات، وهي: 50 صورة، أو 100 صورة، أو 200 صورة. وبناءً على عدد الصور المختار تبدأ عملية المعالجة التي تستغرق من 20 إلى 40 دقيقة.
وشهدنا في الآونة الأخيرة طفرة في عدد الخدمات القائمة على تقنية الذكاء الاصطناعي، مثل: ChatGPT، وDall-E.
وأطلقت شركة OpenAI حديثاً روبوت المحادثة القائم على الذكاء الاصطناعي ChatGPT، الذي شهد انتشاراً مذهلاً، وقبل ذلك أطلقت الشركة Dall-E، وهي أداة لإنشاء صورة من وصف نصي.
وفي مسعى منها لمعالجة مخاوف الخصوصية، تقول شركة بريزما لابز إن صور المستخدمين الشخصية والنموذج ذا الصلة يحذفان نهائيًا من خوادمها فور إنشاء الصور الرمزية السحرية.
يُشار إلى أن الآونة الأخيرة شهدت طفرة في الخدمات القائمة على تقنية الذكاء الاصطناعي، مثل روبوت المحادثة “شات جي بي تي” (ChatGPT)، وأداة إنشاء صورة من وصف نصي المسماة “دال-إي” (Dall-E)، اللذين أطلقتهما شركة “أوبن إيه آي” (OpenAI) حديثا.
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