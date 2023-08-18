إصابات خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم

فلسطين اليوم

أصيب عشرة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، شرق قلقيلية.

ووفق المصادر المحلية، فقد أطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني، والغاز السام المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة التي انطلقت تنديدا بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ما أدى لإصابة عشرة مواطنين بالرصاص المعدني، أحدهم نقل إلى مستشفى في قلقيلية، فيما جرى علاج بقية الإصابات ميدانيا من قبل طواقم الهلال الأحمر.