حراك المعلمين: إضراب جزئي مع افتتاح العام الدراسي بالضفة

فلسطين اليوم

أعلن حراك المعلمين بالضفة الغربية، اليوم الجمعة، عن إضراب جزئي تحذيري مع افتتاح العام الدراسي الجديد؛ احتجاجًا على عدم تلبية حكومة اشتية مطالبهم.

وقال الحراك في بيان له: إن الإضراب الجزئي سيكون عبر إعطاء ثلاث حصص فقط ثم المغادرة لجميع المراحل ومن ضمنها الثانوية العامة “التوجيهي”.

وأكد حراك المعلمين مقاطعة مكاتب التربية والتعليم وأقسام الإشراف والدورات التدريبية مقاطعة تامة، حيث يقتصر عمل المعلم على إعطاء الثلاث حصص فقط.

وأعلن تأجيل الاعتصام المركزي المنوي إقامته أمام مجلس الوزراء في رام الله إلى موعد يحدد لاحقًا بعد نزول الراتب وبحسب المستجدات على تنفيذ الشق المالي من المطالب.

وأشار إلى عدم الانتساب لاتحاد المعلمين الذي انتهى بنظر كل معلمي فلسطين دون استثناء.

وبين حراك المعلمين أن الاعتراض على النقل قانونيا وعدم تنفيذه تحت أي ظرف إلا في حال رغبة المعلم في الانتقال بنفسه.

وحث أولياء الأمور والطلبة على عدم دفع الرسوم المدرسية إلا بعد تأكيد انتظام الدوام عبر منابر الحراك عند نزول الراتب.

وفي وقتٍ سابق، طالب حراك المعلمين بإعادة النظر في مدة الإجازات بعد عودة نظام الفصلين وإلغاء الفترات، بحيث تكون كالسابق ” ثلاثة أشهر كاملة في الصيف، وشهر بين الفصلين، إضافة للإجازات والأعياد الدينية والوطنية”.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور أن دوام الطلبة بمدارس الضفة التي تعطل يومي الجمعة والأحد سيبدأ يوم السبت الموافق 19-8-2023، أما المدارس التي تعطل يومي الجمعة والسبت سيبدأ دوام الطلبة يوم الأحد الموافق 20-8-2023.