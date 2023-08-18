الاحتلال يقرر هدم منزل عائلة منفذ عملية "كدوميم"

فلسطين اليوم

أصدرت سلطات الاحتلال اليوم الجمعة قراراً بتدمير منزل عائلة الشهيدأحمد ياسين غيظان في قرية "قبيا" غرب رام الله.

ونفذ غيظان عملية إطلاق نار فدائية في 6 يوليو الماضي عند مدخل مستوطنة "كدوميم" بين قلقيلية ونابلس، أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي.

وشكّلت عملية "كدوميم" التي نفذها الشهيد المجاهد أحمد ياسين غيظان رسالة قوية ذات دلالة على فشل منظومة الاحتلال الأمنية من جانب وتنامي المقاومة في الضفة الغربية، وتوجيهها ضربات مركزة أوجعت الاحتلال من جانب آخر، مؤكدة أن المقاومة هي السبيل الأنجع لتحصيل حقوق شعبنا.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت، مسؤوليتها عن العملية، مؤكدة أنها تأتي كردٍ سريع على عدوان الاحتلال وتغوله على أهلنا وشعبنا، ورداً على تدنيس مقدساتنا، وتمزيق المصحف الشريف في بلدة عوريف.