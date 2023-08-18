"الجهاد الإسلامي" تنعى الشهيد "أبو سنينة" وتُشيد بصمود أهلنا المقدسيين

فلسطين اليوم

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الجمعة 18-8-2023، الشهيد حمزة أبو سنينة من مدينة القدس المحتلة، مشيدةً بصمود أهلنا المقدسيين.

وقالت الحركة في بيان لها وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": تنعى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا شهيد فلسطين البطل: حمزة فضل أبو سنينة (30 عاماً) من البلدة القديمة بالقدس، الذي ارتقى متأثراً بإصابته برصاص جنود الاحتلال خلال الدفاع عن المسجد الأقصى قبل عامين".

وأضافت "الجهاد الإسلامي": "إننا إذ نعزي عائلة الشهيد وأهلنا المرابطين في القدس، لنؤكد أن دم الشهداء الممتد في كل الساحات سينتصر على سيف الاحتلال، ونجدد دعمنا لصمود أهلنا المقدسيين في وجه محاولات التهويد والتدنيس للمقدسات التي ستبقى مركز المواجهة حتى الحرية والخلاص".

وإليكم نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن حر.كة الجها.د الإسلا.مي في فلسطين

ننعى الشهيد حمزة أبو سنينة من القدس ونشيد بصمود أهلنا المقدسيين

تنعى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا شهيد فلسطين البطل: حمزة فضل أبو سنينة (30 عاماً) من البلدة القديمة بالقدس، الذي ارتقى متأثراً بإصابته برصاص جنود الاحتلال خلال الدفاع عن المسجد الأقصى قبل عامين.

إننا إذ نعزي عائلة الشهيد وأهلنا المرابطين في القدس، لنؤكد أن دم الشهداء الممتد في كل الساحات سينتصر على سيف الاحتلال، ونجدد دعمنا لصمود أهلنا المقدسيين في وجه محاولات التهويد والتدنيس للمقدسات التي ستبقى مركز المواجهة حتى الحرية والخلاص

حر.كة الجهاد الإسلامي في فلسطين - الضفة الغربية

الجمعة 2 صفر 1445هـ، 18 أغسطس 2023م