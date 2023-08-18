تسعة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال

فلسطين اليوم

يواصل تسعة أسرى في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الجمعة 18-8-2023، إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضا لاستمرار اعتقالهم الإداري.

وأوضحت هيئة الأسرى والمحررين، أن الأسرى المضربين، هم: كايد الفسفوس، وسلطان خلوف المضربان منذ 16 يوما، إضافة إلى المعتقل أسامة دقروق الذي شرع بالإضراب منذ 12 يوما، وانضم إليهم منذ تسعة أيام في سجن "ريمون"، المعتقلون: هادي نجي نزال، ومحمد تيسير زكارنة، وأنس أحمد كميل، وعبد الرحمن إياد براقة، ومحمد باسم اخميّس، وزهدي طلال عبيدو، علما أن إدارة السجون نقلت المعتقلين في سجن "ريمون" إلى الزنازين.

وكان أربعة معتقلين إداريين علقوا إضرابهم الذي استمر لمدة 16 يوما، الإثنين الماضي، وهم: صالح ربايعة، وسيف حمدان، وقصي خضر، وأسامة خليل، بعد وعود تقضي بتحديد سقف اعتقالهم الإداري.

ويُشار أن خمسة أشقاء من عائلة الفسفوس يواصل الاحتلال اعتقالهم إداريا، وهم: حسن الفسفوس (37 عاما)، وخالد (35 عاما)، وأكرم (39 عاما)، وحافظ (40 عاما)، إضافة إلى كايد.

جدير ذكره أنه يواصل نحو 1000 أسير من كافة سجون الاحتلال إضرابهم عن الطعام لليوم الأول؛ رفضاً لعدوان "إدارة سجون الاحتلال" بحقهم.

ويُشار إلى أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ أكثر من 1200 معتقل، وهذه النسبة هي الأعلى منذ أكثر من 20 عاما.