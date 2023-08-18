صحيفة عبرية: قفزة بطلبات "إضطراب بعد الصدمة" لدى جنود الاحتلال في 2023

فلسطين اليوم

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة 18-8-2023، أن هناك قفزة كبيرة بطلبات "اضطراب ما بعد الصدمة" لدى جنود الاحتلال في عام 2023.

وقال المراسل العسكري في صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، يوسي هيوشع: " في عام 2020، قدم 570 طلبًا للاعتراف "باضطراب ما بعد الصدمة"؛ بسبب المواجهات بين جيش الاحتلال والفلسطينيين". على حد قوله.

وأضاف هيوشع: "في النصف الأول من عام 2023 فقط، تم تسجيل 2500 طلب لاضطراب ما بعد الصدمة أي ما يقرب من خمسة أضعاف ذلك العدد".

ولفت المراسل العسكري إلى أن المتخصصين النفسيين الصهاينة عاجزون عن تفسير مثل هذه القفزة الدراماتيكية؛ دون أحداث "حرب غير عادية". كما قال المراسل.