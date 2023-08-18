موقع عبري: بدون "قانون التجنيد" سينهار ائتلاف "نتنياهو"

فلسطين اليوم

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، 18-8-2023، أنه بدون الموافقة على قانون "التجنيد"، فسينهار "الائتلاف الحكومي بزعامة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

نقل موقع "مكور ريشون"، عن مسؤول "إسرائيلي" كبير قوله: "بدون قانون التجنيد (الذي سيعفي آلاف الحريديين من التجنيد) سينهار "ائتلاف حكومة نتنياهو".

وذكرت مصادر عبرية، أنه لن يتم تقديم قوانين خطة التعديلات القضائية للكنيست حتى يتم سن قانون "اعفاء الحريديين" من الخدمة العسكرية "الإسرائيلية".

وأوضحت المصادر، أنه بعد ايام من تهديدات شركاء نتنياهو من الاحزاب الحريدية بتدمير الحكومة، انهار نتنياهو أمام التهديدات وقرر عدم تقديم أي قانون من قوانين خطة "التعديلات القضائية" قبل أن يصادق "الكنيست" على سن قانون الاعفاء من الخدمة العسكرية "للمتديين".

وأشارت إلى أنه من المتوقع تقديم القانون أمام "الكنيست" في الدورة القادمة، ومن المتوقع ان يكون حجم الاحتجاج عليه كبير جداً.

ويُشار إلى أن هذا القانون أسقط في السابق عدد كبير من الحكومات الصهيونية منذ طرحه قبل أكثر من 25 عاماً.