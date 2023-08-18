1000 أسير يواصلون الإضراب المفتوح عن الطعام لليوم الأول

فلسطين اليوم

أكد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الجمعة 18-8-2023، أنه يواصل نحو 1000 أسير من كافة سجون الاحتلال إضرابهم عن الطعام لليوم الأول؛ رفضاً لعدوان "إدارة سجون الاحتلال" بحقهم.

وقال المكتب في تصريح له: "يواصل ما يقارب 1000 أسير من كافة السجون الإضراب المفتوح عن الطعام لليوم الأول احتجاجًا على العدوان المتواصل من قبل إدارة سجون الاحتلال".

وأضاف قائلاً: "استمرار حالة التوتر بكافة السجون في أعقاب عمليات القمع والتفتيش والنقل التعسفي التي تعرض لها أسرى سجن "النقب".