دعوات للنفير بمسيرات حاشدة اليوم نصرة للأسرى في السجون

فلسطين اليوم

صدرت عدة دعوات فلسطينية، اليوم الجمعة 18-8-2023، للخروج بمسيرات حاشدة؛ نصرة للأسرى في سجون الاحتلال.

وذكرت مصادر صحفية، أنه صدرت دعوات فلسطينية للنفير والخروج بمسيرات حاشدة اليوم الجمعة نصرة للأسرى في سجون الاحتلال، الذين يتعرضون لعدوانٍ "إسرائيلي" خطير.

وكان قد قال مكتب إعلام الأسرى، مساء أمس الخميس17/8/2023م "إن ما يقارب 1000 أسير من كافة السجون سيبدؤون الإضراب المفتوح عن الطعام تمام الساعة 7 مساءً احتجاجًا على عدوان إدارة السجون".