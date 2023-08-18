وفاة عالم الاجتماع الشهير هاورد بيكر عن عمر 95 عامًا

فلسطين اليوم

أعلنت وسائل إعلام أميركيّة، صباح اليوم الجمعة 18-8-2023، عن وفاة عالم الاجتماع الأميركيّ الشهير، هاورد بيكر، عن عمر 95 عامًا، بحسب زوجته.

وقالت المصوّرة الصحفية ديان هاغامان: "توفّي هاورد بسلام في 16 آب/أغسطس داخل منزله في سان فرانسيسكو في كاليفورنيا".

ويعد الإنجاز الأكبر في تاريخه هو "آوتسايدرز" (1963)، الذي قام خلاله بتعريف الانحراف كنتيجة للتفاعلات الاجتماعيّة، إذ ليست أفعال الفرد بحدّ ذاتها ما تصنّفه على أنّه عاص بل نظرة الآخرين.

كما كان هاورد بيكر موسيقيًّا أيضًا، وقال لصحيفة "نيويوركر" في حديث يعود إلى العام 2015 "لطالما أردت أن أصبح عازف بيانو".

وأدرك بيكر الّذي أكمل دراسته في شيكاغو، أنّه يستطيع في الوقت نفسه العمل كباحث والتزام المجال الموسيقيّ، وكانت نوادي الجاز مجال دراسته الأوّل.

كما توصّل من خلال الملاحظات الّتي استخلصها في مجال موسيقى الجاز الّتي كانت تعتبر وقتها فقّاعة خاصّة بأشخاص غريبيّ الأطوار ومدخّني الحشيشة، إلى تحليل يتمثّل في أنّ الأفراد الّذين ينظر إليهم على أنّهم غير مندمجين بصورة كبيرة في المجتمع هم في الواقع مندمجون جدًّا في مجموعتهم الفرعيّة المنتمين إليها.

ويُشار إلى أنه بالرغم من أنّه كان أستاذًا في جامعة نورث وسترن الشهيرة قرب شيكاغو، فإنّ أعماله كانت تحظى باهتمام تحديدًا في فرنسا الّتي كان يزورها باستمرار خلال مراحل حياته الأخيرة.