فلسطين اليوم

أدى مستوطنون متطرفون، صباح اليوم الجمعة 18-8-2023، طقوساً تلمودية قرب حائط البراق بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن مستوطنين أدوا طقوساً وصلوات تلمودية علنية قرب حائط البراق بالقدس المحتلة، حيث وصل صداها المسجد الأقصى المبارك.

ويسعى المستوطنون المتطرفون بدعم من حكومة الاحتلال لتنفيذ مخططات خبيثة بالأقصى من أجل تقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً ومحاولة إنهاء الوجود الفلسطيني بالأقصى.