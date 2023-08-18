استمرار انخفاض أسعار النفط

فلسطين اليوم

واصلت أسعار النفط العالمية، اليوم الجمعة 18-8-2023، انخفاضها دون 84 دولارا للبرميل.

جاء ذلك في ظل استمرار المخاوف الاقتصادية من تراجع الطلب على النفط الضغط على أسواق الذهب الأسود.

وتتجه أسعار الخام نحو تسجيل أول خسارة أسبوعية منذ يونيو الماضي في ظل مخاوف حول الاقتصاد الصيني واحتمال رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي سعر الفائدة.

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.10% إلى 80.20 دولار للبرميل، بحلول الساعة 08:20 بتوقيت موسكو.

وبحسب وكالة "بلومبرغ"، انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.17% إلى 83.98 دولار للبرميل.