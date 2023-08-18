استطلاع "إسرائيلي": تعادل قوة أحزاب "الائتلاف" و"المعارضة"

فلسطين اليوم

أظهر استطلاع "إسرائيلي"، نُشر اليوم الجمعة، تعادل أحزاب "الائتلاف والمعارضة" في عدد أعضائهما في الكنيست لو جرت الانتخابات الآن.

ووفقاً للاستطلاع الذي نشرته صحيفة "معاريف"، فقد ارتفعت قوة كتلة "المعسكر الوطني"، برئاسة بيني غانتس بمقعدين، قياساً باستطلاع آخر نشرته الأسبوع الماضي، وحصلت على 31 مقعدا، فيما لم تتغير قوة حزب "الليكود" الذي حصل على 28 مقعدا.

وأوضحت الصحيفة في استطلاعها، أنه تراجعت قوة حزب "ييش عتيد"، برئاسة يائير لبيد، من 16 إلى 15 مقعدا، فيما ارتفعت قوة حزب "شاس" من 9 إلى 10 مقاعد، وحصلت كتلة "يهدوت هتوراة" على 7 مقاعد.

كما أظهر الاستطلاع تراجع حزب "الصهيونية الدينية" من 6 إلى 5 مقاعد، مقابل ارتفاع قوة حزب "عوتسما يهوديت" من 4 إلى 5 مقاعد.

وبين تراجع قوة حزب "اسرائيل بيتنا" من 6 إلى 5 مقاعد، وحصل تحالف الجبهة – العربية للتغيير على 5 مقاعد، والقائمة الموحدة على 5 مقاعد. وتراجع حزب "ميرتس" من 5 إلى 4 مقاعد. ولم يتجاوز حزبا "التجمع" و"العمل" نسبة الحسم.

وأشار الاستطلاع إلى أنه بذلك تحصل الأحزاب في "المعارضة الصهيونية مجتمعة" على 65 مقعدا، بينها 10 مقاعد للأحزاب العربية، مقابل 55 مقعدا لـ"أحزاب الائتلاف".