الصين تؤكد حضورها قمة "بريكس"

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة 18-8-2023، أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، يعتزم المشاركة في قمة مجموعة "بريكس" في جوهانسبرغ، خلال زيارته جنوب إفريقيا الأسبوع المقبل.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، هوا تشونينغ: "بناء على دعوة من رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا، سيحضر الرئيس، شي جين بينغ، قمة "بريكس" الـ15 التي ستعقد بجوهانسبرغ".

وأضافت المتحدثة: "المشاركة تأتي في إطار زيارة الرئيس "شي" إلى جنوب إفريقيا، حيث ستستمر من الـ21 وحتى الـ24 من أغسطس الحالي".

جدير ذكره أنه ستكون هذه ثاني جولة خارجية يقوم بها، شي، هذا العام 2023 بعد زيارة دولة إلى روسيا في مارس.

ويُشار إلى أن وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور قد أعلنت في وقت سابق هذا الشهر أن رؤساء البرازيل والصين والهند وجنوب إفريقيا ووزير الخارجية الروسي سيعقدون قمتهم في جوهانسبرغ بين 22 و24 أغسطس تحت عنوان "بريكس وإفريقيا".