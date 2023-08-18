فلسطين اليوم

شيعت جماهير شعبنا في البلدة القديمة من القدس المحتلة، فجر اليوم الجمعة 18-8-2023، جثمان الشهيد حمزة أبو اسنسنة.

وأفادت مصادر مقدسية، أن العشرات من الشبان شيعوا جثمان الشهيد حمزة أبو اسنينة قرب باب الأسباط بالقدس المحتلة إلى مثواه الأخير.

وأظهر فيديو تشييع جثمان الشهيد المقدسي حمزة أبو اسنينة عند باب الأسباط فجر اليوم.

وكان قد استشهد، مساء أمس الخميس، الشاب المقدسي حمزة أبو سنينة متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في المسجد الأقصى المبارك قبل عامين.