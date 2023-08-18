بالفيديو تشييع جثمان الشهيد حمزة أبو اسنينة بالقدس المحتلة

الساعة 08:33 ص|18 أغسطس 2023
تشييع جثمان الشهيد حمزة ابو اسنينة
تشييع جثمان الشهيد حمزة ابو اسنينة

فلسطين اليوم

شيعت جماهير شعبنا في البلدة القديمة من القدس المحتلة، فجر اليوم الجمعة 18-8-2023، جثمان الشهيد حمزة أبو اسنسنة.

وأفادت مصادر مقدسية، أن العشرات من الشبان شيعوا جثمان الشهيد حمزة أبو اسنينة قرب باب الأسباط بالقدس المحتلة إلى مثواه الأخير.

وأظهر فيديو تشييع جثمان الشهيد المقدسي حمزة أبو اسنينة عند باب الأسباط فجر اليوم.

وكان قد استشهد، مساء أمس الخميس، الشاب المقدسي حمزة أبو سنينة متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في المسجد الأقصى المبارك قبل عامين.

 

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