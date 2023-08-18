الآلاف يؤدون الفجر في باحات المسجد الأقصى المبارك

الساعة 08:25 ص|18 أغسطس 2023
صلاة الفجر في الاقصى2.jpg
صلاة الفجر في الاقصى2.jpg

فلسطين اليوم

أدى آلاف المواطنين، فجر اليوم الجمعة 18-8-2023، صلاة الفجر في باحات المسحد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية، أن الآلاف من المواطنين استطاعوا الوصول للمسجد الأقصى منذ ساعات الليل والفجر الأولى وأداء الصلاة فيه؛ بالرغم من تشديدات قوات الاحتلال والحواجز التي وضعتها في وجه المصلين.

وكانت صدرت، أمس الخميس، عدة دعوات لأداء صلاة الفجر العظيم في المسجد الأقصى المبارك اليوم الجمعة، للتصدي لمخططات الاحتلال ومستوطنيه في تقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً.

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