الآلاف يؤدون الفجر في باحات المسجد الأقصى المبارك

فلسطين اليوم

أدى آلاف المواطنين، فجر اليوم الجمعة 18-8-2023، صلاة الفجر في باحات المسحد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية، أن الآلاف من المواطنين استطاعوا الوصول للمسجد الأقصى منذ ساعات الليل والفجر الأولى وأداء الصلاة فيه؛ بالرغم من تشديدات قوات الاحتلال والحواجز التي وضعتها في وجه المصلين.

وكانت صدرت، أمس الخميس، عدة دعوات لأداء صلاة الفجر العظيم في المسجد الأقصى المبارك اليوم الجمعة، للتصدي لمخططات الاحتلال ومستوطنيه في تقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً.