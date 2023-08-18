قوات الاحتلال تقتحم أطراف مخيم نور شمس شرق طولكرم

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة 18-8-2023، أطراف مخيم نور شمس شرق طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فقد تم تفعيل صافرات الإنذار في مخيم نور شمس شرق بعد اقتحام قوات الاحتلال أطراف المخيم.

وخلال الأيام الأخيرة كثفت قوات الاحتلال من عمليات اقتحامها لمخيم نور شمس في طولكرم؛ لاغتيال بعض المقاومين أو اعتقال البعض الآخر بعد فشلها مؤخراً في اقتحام المخيم بشكل كامل والتصدي البطولي لمجاهدي سرايا القدس- كتيبة طولكرم الذي أسقط مخطط الاحتلال الخبيث.