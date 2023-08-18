فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس- مجموعات قباطية، اليوم الجمعة 18-8-2023، أنها استهدفت آليات جيش الاحتلال على دوار الشهداء في البلدة فجراً.

وقالت سرايا القدس - مجموعات قباطية في بيان مقتضب صادر عنها: "استهدفنا بصليات كثيفة من الرصاص آليات الاحتلال على دوار الشهداء".

وأضافت "مجموعات قباطية": مجاهدونا يستهدفون الآن تمركز لقوات الاحتلال على محيط دوار الشهداء بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة".

وإليكم نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

(وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ)

بلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس-مجموعات قباطية

بعون الله وقوته تمكنت إحدى مجموعاتنا من استهداف آليات الاحتلال سـ 01:05 مساء اليوم على دوار الشهداء بصليات كثيفة من الرصاص.

جهادنا مستمر وسلاحنا مشرع في كل الساحات

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد

سرايا القدس - مجموعات قباطية

18/8/2023