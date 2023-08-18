بالفيديو سرايا القدس- مجموعات قباطية تعلن استهداف آليات الاحتلال على دوار الشهداء
أعلنت سرايا القدس- مجموعات قباطية، اليوم الجمعة 18-8-2023، أنها استهدفت آليات جيش الاحتلال على دوار الشهداء في البلدة فجراً.
وقالت سرايا القدس - مجموعات قباطية في بيان مقتضب صادر عنها: "استهدفنا بصليات كثيفة من الرصاص آليات الاحتلال على دوار الشهداء".
وأضافت "مجموعات قباطية": مجاهدونا يستهدفون الآن تمركز لقوات الاحتلال على محيط دوار الشهداء بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة".
وإليكم نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
(وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ)
بلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس-مجموعات قباطية
بعون الله وقوته تمكنت إحدى مجموعاتنا من استهداف آليات الاحتلال سـ 01:05 مساء اليوم على دوار الشهداء بصليات كثيفة من الرصاص.
جهادنا مستمر وسلاحنا مشرع في كل الساحات
وإنه لجهاد نصر أو استشهاد
سرايا القدس - مجموعات قباطية
18/8/2023