فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسيةـ فجر اليوم الجمعة 18-8-2023، إسقاط مسيرة أوكرانية استهدفت موسكو وضواحيها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "اليوم 18 أغسطس عند الساعة 04:00 فجرا بتوقيت موسكو، شن "نظام كييف هجوما إرهابيا" جديدا باستخدام طائرة بدون طيار ضد أهداف في موسكو وضواحيها".

وأضافت: "دفاعاتنا اعترضت المسيّرة التي سقطت على مبنى غير سكني في منطقة جسر كراسنو بريسنينسكايا بمدينة موسكو دون أن يسفر ذلك عن إصابات".

وفي وقت سابق، أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية حلّقت باتجاه موسكو، وتم إسقاطها دون وقوع إصابات.