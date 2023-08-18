بالفيديو روسيا تُسقط مسيّرة أوكرانية في أجواء موسكو

الساعة 07:29 ص|18 أغسطس 2023
مسيرات في روسيا.jpg
مسيرات في روسيا.jpg

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسيةـ فجر اليوم الجمعة 18-8-2023، إسقاط مسيرة أوكرانية استهدفت موسكو وضواحيها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "اليوم 18 أغسطس عند الساعة 04:00 فجرا بتوقيت موسكو، شن "نظام كييف هجوما إرهابيا" جديدا باستخدام طائرة بدون طيار ضد أهداف في موسكو وضواحيها".

وأضافت: "دفاعاتنا اعترضت المسيّرة التي سقطت على مبنى غير سكني في منطقة جسر كراسنو بريسنينسكايا بمدينة موسكو دون أن يسفر ذلك عن إصابات".

وفي وقت سابق، أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية حلّقت باتجاه موسكو، وتم إسقاطها دون وقوع إصابات.

 

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