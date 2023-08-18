قائمة أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة اليوم الجمعة 18-8-2023
جاءت أسعار بيع الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق قطاع غزة، اليوم الجمعة 18 أغسطس 2023، على النحو التالي: -
بندورة 2.5 شيكل
بصل 2.5 شيكل
بطاطا بلدية 2.5 شيكل
ليمون 2.5 شيكل
خيار حمام 1 شيكل
فلفل حلو ملون "فليفلة" 3 شيكل
فلفل حار 2 شيكل
باذنجان 1 شيكل
خيار بلدي 3 شيكل
بنجر 3 شيكل
لفت 1 شيكل
جزر أحمر 3 شيكل
جزر عادي 2 شيكل
بطاطا حلوة 1 شيكل
ثومة 6 شيكل
بطاطا صغيرة 1.2 شيكل
كوسا 2 شيكل
يقطينة 4 شيكل
فلفل سلطان 2 شيكل
ملفوف أبيض 3 شيكل
ملفوف أحمر 2 شيكل
زهرة 2.5 شيكل
قرع 4 شيكل
بندورة شيري 4 شيكل
بازيلاء خضراء 6 شيكل
ملوخية 1 شيكل
لوبيا 7 شيكل
دجاج 10 شيكل
لحوم حمراء 38 شيكل
طبق البيض 14 شيكل