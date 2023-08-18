قائمة أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة اليوم الجمعة 18-8-2023

الساعة 05:49 ص|18 أغسطس 2023
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فلسطين اليوم

جاءت أسعار بيع الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق قطاع غزة، اليوم الجمعة 18 أغسطس 2023، على النحو التالي: -

بندورة                      2.5 شيكل 

بصل                         2.5 شيكل

بطاطا بلدية                  2.5 شيكل

ليمون                         2.5 شيكل

خيار حمام                     1 شيكل

فلفل حلو ملون "فليفلة"        3 شيكل

فلفل حار                       2 شيكل

باذنجان                      1 شيكل

خيار بلدي                   3 شيكل

بنجر                       3 شيكل

لفت                           1 شيكل

جزر أحمر                   3 شيكل

جزر عادي                 2 شيكل

بطاطا حلوة                1 شيكل

ثومة                           6 شيكل

بطاطا صغيرة            1.2 شيكل

كوسا                         2 شيكل

يقطينة                        4 شيكل

فلفل سلطان                 2 شيكل

ملفوف أبيض                3 شيكل

ملفوف أحمر               2 شيكل

زهرة                        2.5 شيكل

قرع                         4 شيكل

بندورة شيري             4 شيكل

بازيلاء خضراء        6 شيكل

ملوخية                   1 شيكل

لوبيا                     7 شيكل

دجاج                     10 شيكل

لحوم حمراء             38 شيكل

طبق البيض            14 شيكل

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