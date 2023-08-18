الدولار الأمريكي يواصل الصعود أمام الشيكل اليوم الجمعة 18-8-2023

فلسطين اليوم

قفزت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الشيكل "الإسرائيلي" وباقي العملات، اليوم الجمعة 18-8-2023، كما جاءت وفق المنصات الرسمية.

وكان قد وصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل مساء أمس الخميس 17-8-2023، إلى 3.78 شيكل، وسط توقعات بأن يواصل الارتفاع ليصل إلى مستوى الثمانينات مع نهاية العام الجاري.

وجاءت أسعار صرف الدولار مقابل "الشيكل"، اليوم الجمعة 18-8-2023، كما يلي:

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.79 شيكل

سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5.35 شيكل

سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 4.12 شيكل

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل 12. شيكل

ونحرص دوماً في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على تقديم كافة التحديثات المتعلقة بأسعار الدولار الأمريكي مقابل "الشيكل" والعملات الأخرى.

أسعار الدولار الأمريكي، مقابل الشيكل "الإسرائيلي" أمس الخميس:-

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.76 شيكل

سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5.31 شيكل

سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 4.09 شيكل

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل 12. شيكل