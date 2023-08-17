فلسطين اليوم

سعر الذهب عيار 21 للبيع والشراء في سوريا اليوم الجمعة 18-8-2023 ، وفي خضم عمليات البحث المكثفة من قبل المهتمين والباحثين في جميع محافظات البلاد على محرك جوجل الشهير قام فريق فلسطين اليوم في كتابة هذه المقالة التي نشرح في طياتها جميع الأسعار الجديدة المعروضة في التعاملات الفورية في الأسواق المحلية .

ونذكر الجميع في الفقرة الثانية التي نواصل فيها شرح سعر الذهب عيار 21 في سوريا اليوم الجمعة باننا نعكف على نشر مثل هذه المقالات يوميا التي نحرص فيها على تجديد جميع الأسعار وهي تتغير بين الحين والأخر كل اربع وعشرون ساعة وفيما يلي باقي التفاصيل:

سعر الذهب عيار 21 في سوريا اليوم الجمعة 18-8-2023

ونواصل معكم تقديم المعلومات والان سوف تتعرفون على سعر الذهب في سوريا عيار 21 اليوم وهو الآتي:

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة الأسعار الجديدة ، حيث جاءت على النحو الآتي: سعر الذهب في دمشق اليوم عيار 21 ، شراء: 758,000، ومبيع: 769,000 ووصل في الإغلاق السابق عند : 769,000 ليرة.

سعر الذهب في حلب عيار 21 اليوم ، شراء: 763,000، مبيع: 774,000 كما ووصل في الإغلاق السابق عند: 774,000 ليرة .

سعر الذهب في ادلب عيار 21 اليوم ، شراء: 793,000، مبيع: 798,000، ووصل في الإغلاق السابق عند ، 798,000 ليرة.

سعر الذهب في الحسكة عيار 21 اليوم ، شراء: 798,000 ، مبيع: 803,000، ووصل في الإغلاق السابق عند: 803,000 ليرة.

ونريد أن ننوه إلى هذه الاسعار تختلف من محال لآخر باختلاف نسبي.

أسعار الذهب في سوريا اليوم

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

سعر عيار 24 وصل عند مستوى بيع 840,000 وشراء 838,857 ليرة .

سعر عيار 22 وصل عند مستوى بيع 770,000 وشراء 768,952 ليرة .

سعر عيار 21 وصل عند مستوى بيع 735,000 وشراء 734,000 ليرة .

سعر عيار 18 وصل عند مستوى بيع 630,000 وشراء 629,143 ليرة .

سعر عيار 14 وصل عند مستوى بيع 490,000 وشراء 489,333 ليرة .

سعر عيار 12 وصل عند مستوى بيع 420,000 وشراء 419,429 ليرة .

سعر الاونصة وصل عند مستوى بيع 26,124,000 وشراء 26,088,457 ليرة .

سعر الجنيه الذهب وصل عند مستوى بيع 5,880,000 وشراء 5,872,000 ليرة .

سعر الكيلو وصل عند مستوى بيع 840,000,000 وشراء 838,857,143 ليرة .

سعر الذهب في سوريا اليوم للشراء والبيع

كما وجاء سعر متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية على النحو التالي :

الوحدة ليرة سورية دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 وصل عند مستوى 800,306 ليرة مقابل 60.76 دولار .

سعر الذهب عيار 22 وصل عند مستوى 733,620 ليرة مقابل 55.70 دولار .

اسعار الذهب عيار 21 وصل عند مستوى 700,285 ليرة مقابل 53.17 دولار .

اسعار الذهب عيار 18 وصل عند مستوى 600,239 ليرة مقابل 45.57 دولار .

سعر الذهب عيار 14 وصل عند مستوى 466,848 ليرة مقابل 35.44 دولار .

سعر الذهب عيار 12 وصل عند مستوى 400,153 ليرة مقابل 30.38 دولار .

اسعار أوقية الذهب وصل عند مستوى 24,889,529 ليرة مقابل 1,890 دولار .

اسعار جنيه الذهب وصل عند مستوى 5,602,280 ليرة مقابل 425.34 دولار .

اسعار كيلو الذهب وصل عند مستوى 800,306,397 ليرة مقابل 60,762 دولار .

وفي نهاية المقالة التي حرصنا فيها على شرح مفصل حول سعر الذهب عيار 21 للبيع والشراء في سوريا اليوم الجمعة 18-8-2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .