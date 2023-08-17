فلسطين اليوم

نظم مئات المستوطنين الإسرائيليين، مساء اليوم الخميس، مسيرة استفزازية في البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين نظموا مسيرة في البلدة القديمة، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وضايقت قوات الاحتلال المواطنين بعدما أغلقت أحياء عدة بحجة تأمين المسيرة، وفقًا للمصادر ذاتها، التي عرقلت وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك.

وانتشر مئات الجنود المدججين بالسلاح والمدعومين بمركبات عسكرية، في أزقات البلدة وعلى المفترقات، بالتوازي مع انطلاق المسيرة.

وأدى مصلون، صلاة العشاء في منطقة باب الأسباط بالقدس، عقب إغلاق قوات الاحتلال للطريق لتأمين مسيرة للمستوطنين



