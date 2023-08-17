تحميل فيلم Gadar 2 مترجم وكامل 2023 على ايجي بست egybest وماي سيما

فلسطين اليوم

تحميل فيلم Gadar 2 الهندي مترجم وكامل 2023 على ايجي بست وماي سيما ، أكثر من خمسة وأربعين مليون دولار امريكي قد حصلها هذا الفيلم تحت بند الإيرادات في المقابل يقوم المتابعين في البحث بشكل متواصل بشكل متواصل على جوجل الشهير للوصول إلى تفاصيله كافة وهذا الامر دفع فريق فلسطين اليوم في ان يقوم بكتابة هذه المقالة التي جرى توزيعها على الانترنت ونؤكد لكم الان بأنكم سوف تتعرفون على رابط مشاهدة فيلم Gadar 2 عند قراءة جميع سطور هذه السطور وقبل ان نبدأ نود ان نشير إلى بعض من أسماء ابطاله ومنهم روهيت تشودري بدور الرائد مالك ومادهومالتي كابور بدور تايجي وراكيش بيدي بدور كيمتالال ومشتاق خان بدور جولخان وكل ما عليكم الان هو المتابعة للنهاية .

مشاهدة فيلم Gadar 2 مترجم 2023 ايجي بست

ويمكن لكم الان التعرف على رابط مشاهدة فيلم Gadar 2 مترجم للغة العربية 2023 على موقع ايجي بست وماي سيما وكل ما عليكم الان هو التعرف على هذا الرابط هنـــــــــــــــا ، حيث ستشاهدونه بكل اريحية تامة وبدون أي عناء .

ومن أجل التعرف على ملخص قصة فيلم Gadar 2 لابد لكم الان في قراءة السطور التي تلي ذلك ومن بعدها وضعنا لكم أسماء ابطال وهو الآتي:

قصة فيلم Gadar 2

وفي هذه الفقرة وضعنا لكم ملخص بسيط عن فيلم Gadar 2 وهو التالي: إذ انه على خلفية حملة "سحق الهند" في عام 1971 ، اختفت تارا سينغ خلال مناوشات على الحدود ويعتقد أنها مسجونة في باكستان .

كما ونواصل معكم التفاصيل ، إذ تعلم هذا ، ابن تارا شارانجيت "جيت" سينغ يذهب لإنقاذه ، لكن تارا ليس في باكستان ويتم سجن جيتي وتعذيبه من قبل الجنود الباكستانيين تحت قيادة اللواء حميد إقبال ، الذي يريد الانتقام من تارا للقضاء على رجاله الأربعين خلال هروبه مع زوجته سكينة وجيت من باكستان في عام 1954.

وفي الملخص الأخير من قصة فيلم Gadar 2 فهو التالي: إذ انه بعد أن علم عن هذا بعد لم شمله مع سكينة ، انطلق تارا لإنقاذ جيت من حامد إقبال ورجاله.

ابطال فيلم Gadar 2

أولا: صني ديول في دور تارا سينغ

ثانيا: أميشا باتيل بدور سكينة "ساكو" علي سينغ ، زوجة تارا سينغ

ثالثا: أوتكارش شارما في دور شارانجيت "جيت" سينغ وتارا وابن سكينة

رابعا: مانيش وادوا بدور اللواء حميد إقبال

خامسا: غوراف تشوبرا بدور المقدم ديفيندرا راوات

سادسا: Simrat Kaur بدور Muskaan ، مصلحة حب شارانجيت

سابعا: لوف سينها بدور فريد شقيق موسكان

ثامنا: روهيت تشودري بدور الرائد مالك

تاسعا: مادهومالتي كابور بدور تايجي

عاشرا: راكيش بيدي بدور كيمتالال

الحادية عشرة: مشتاق خان بدور جولخان

الثانية عشرة: دوللي بندرا بدور سميرة خان ، زوجة جولخان

الثالثة عشرة: Rajshree مثل تايا ابنة في القانون

الرابعة عشرة: ناريش شارما في دور تايا سون

الخامسة عشرة: مشتاق كاك بدور قربان خان

السادسة عشرة: نيلوفار غيساوات في دور زوجة قربان خان

السابعة عشرة: عكاش دهار مثل الرائد بهارجاف

الثامنة عشرة: لبنى سالم بدور باك موسي

التاسعة عشرة: احسان خان بدور عبد العلي

العشرون: أناميكا سينغ بدور فوزية

الواحد والعشرون: أبرار زهور بدور أنور

الثاني والعشرون: أنيل جورج بدور قاضي

الثالث والعشرون : أرجون دويفيدي في دور السجان

الرابع والعشرون : راجيش خيرا في دور العقيد نظير

الخامس والعشرون: مانوج باكشي بدور يحيى خان

السادس والعشرون: آريا شارما بدور الجنرال راني

السابع والعشرون: رومي خان بدور العقيد فاروقي

الثامن والعشرون: منيش سابال وزيرا لباكستان

التاسع والعشرون: برامود باندي في دور الرحماني

وهو يعد من اخراج المخرج أنيل شارما وهو من تأليف شاكتيمان تالوار.

تحميل فيلم Gadar 2

ويمكن لكم الان القدرة الكاملة على تحميل فيلم Gadar 2 مترجم عربي عند الضغط على هذا الرابط هنــــــا حيث تم عرضه في صالات السينما بشكل رسمي في 11 من أغسطس الجاري .

وفي الختام نتمنى ان تكون المقالة التي حرصنا فيها على تحميل ومشاهدة فيلم Gadar 2 الهندي مترجم وكامل 2023 على ايجي بست وماي سيما ان تكون قد نالت اعجابكم .