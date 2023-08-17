زلزال قوي يضرب العاصمة الكولومبية بوغوتا

فلسطين اليوم

ضرب زلزال قوي العاصمة الكولومبية بوغوتا اليوم الخميس، وفق ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الرسمية، ما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار وإثارة حالة ذعر في أوساط السكان.

وأفاد مركز المسح الجيولوجي الكولومبي بأن قوّة الزلزال بلغت 6,1 درجات، بينما ذكر مركز المسح الجيولوجي الأميركي أن قوته بلغت 6,3 درجات.

وأوضح المركز الكولومبي أن الزلزال ضرب عند الساعة 12,04 (17,04 ت غ)، وكان مركزه في إل كالفاريو وسط البلاد، على بعد 40 كلم جنوب شرق بوغوتا.

واهتزّت المباني فيما انطلقت صفارات الإنذار ونزل آلاف السكان إلى الشوارع، وسط حالة من الذعر، بحسب مراسلي "فرانس برس."