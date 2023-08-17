شاهد: لحظات مرعبة لوقوع انفجار بمركبة عسكرية أوكرانية

فلسطين اليوم

أظهرت صورًا التقطتها كاميرا مثبتة داخل مركبة عسكرية أوكرانية، لحظة وقوع انفجار بها، أثناء المعارك مع وحدات من الجيش الروسي، على محاور القتال.

وأفادت وسائل إعلام اوكرانية، بأن مشاهد الانفجار التي ألتقتطها الكاميرا المرفقة بجانب السائق، كانت نتيجة انفجار لغم أرضي روسي بها.

وأسفر ذلك عن إصابة الجنود بجروح، وفقًا للإعلام الأوكراني.

وتندلع اشتباكات عسكرية بوتيرة عالية على محاور عدة وبالتحديد في المناطق الشرقية لأوكرانيا بين قوات كييف مع الجيش الروسي، يستخدم كلا الطرفين أسحلة متوسطة وثقيلة، وفي غالبها تكون المكاسب لصالح الروس.