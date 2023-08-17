"إسرائيل": إيقاف عن إصدار تأشيرات لرجال الدين المسيحيين الإنجيليين

فلسطين اليوم

ذكر الاعلام العبري، اليوم الخميس، إن سلطة السكان والهجرة توقفت عن إصدار تأشيرات لرجال الدين المسيحيين الإنجيليين العاملين في "إسرائيل".

ووفق صحيفة هارتس العبرية، فإن هذه الخطوة تشكل منعطفاً حاداً في السياسة "الإسرائيلية"، في الوقت تقول فيه "المنظمات المسيحية إنها لم تتلق إيضاحاً، وأنها تهدد استمرار نشاطها في البلاد".

وبحسب المنظمات، فإن تغيير السياسة حدث منذ تشكيل الحكومة الحالية.