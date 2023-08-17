Sound of Freedom 2023 مترجم - تحميل ومشاهدة فيلم صوت الحرية كامل ايجي بست

فلسطين اليوم

تحميل فيلم صوت الحرية Sound of Freedom مترجم وكامل 2023 على ايجي بست وماي سيما ، وضمن الجهود التي عكف فريق فلسطين اليوم على نشرها قمنا في اعداد هذه المقالة التي نوضح من خلالها معظم التفاصيل التي تخص هذا الفيلم والذي سيعرض في نهاية الشهر الجاري في جمهورية مصر العربية وسط اقبال حقيقي واسع حيث مثل فيه كل من بيل كامب في دور فامبيرو وإدواردو فيراستيغي في دور بول وخافيير جودينو في دور خورخي وخوسيه زونيغا في دور روبرتو وكيرت فولر في دور فروست وعدد أخرين .

ونواصل معكم تقديم جميع التفاصيل بشأن تحميل فيلم صوت الحرية Sound of Freedom مترجم 2023 ونشير إلى أنه قد جمع ما يقرب المئة وسبعين مليون دولار في الشهر الأول من عرضه في الأدوار السينمائية كما وان عمليات البحث عليه على الانترنت لم تتوقف وكل ما عليكم الان هو الاستمرار في متابعة ما يلي .

مشاهدة فيلم صوت الحرية Sound of Freedom مترجم 2023

وبعد هذه المقدمة وضع لكم فريق الموقع رابط مشاهدة فيلم صوت الحرية Sound of Freedom مترجم كامل 2023 على موقع ايجي بست egybest وماي سيما ويترتب عليكم الضغط على هذا الرابط هنــــــــــــــا ، ويمكن لكم الان التعرف على ملخص القصة عند قراءة ما يلي .

قصة فيلم Sound of Freedom مترجم 2023

ولقد قام فريق الموقع في وضع تفاصيل مخلص قصة فيلم Sound of Freedom وهو الآتي: إذ أنه في تيغوسيغالبا ، هندوراس ، اقترب روبرتو ، وهو أب فقير لطفلين ، من قبل ملكة جمال سابقة ، جيزيل.

وعرضت جيزيل توقيع أطفالها الصغار على ميغيل وروسيو ، على عقود عرض أزياء الأطفال . يقبل ويأخذهم إلى جلسة التصوير. عندما عاد لاصطحاب أطفاله ، رحلوا. تبين أنه تم بيع الأطفال لاستخدامهم كعبيد جنس .

ونشير لكم أيضا في تفاصيل ملخص القصة فيلم Sound of Freedom ، إذ أنه في كاليكسيكو ، كاليفورنيا ، يعمل تيم بالارد وكيلًا خاصًا لتحقيقات الأمن الداخلي (HSI) ، حيث يقوم باعتقال الأشخاص الذين يمتلكون مواد إباحية عن الأطفال ويوزعونها . يؤدي العمل المؤلم إلى خسائر فادحة في حياته الشخصية ، ويزداد الأمر سوءًا فقط عندما يشير وكيل آخر ، كريس ، إلى أنهم اعتقلوا العديد من الأطفال المفترسين ، لكنهم فشلوا في إنقاذ طفل واحد من التعرض للاستغلال.

ويعرف تيم أن السبب في ذلك هو أن معظمهم من خارج الولايات المتحدة ، لكن كلمات كريس لا تزال عالقة معه. يتحدث إلى المفترس الذي ألقى القبض عليه ، إرنست أوشينسكي ، ويتظاهر بأنه شاذ جنسيا للأطفالنفسه. بمجرد أن يكتسب ثقة أوشينسكي ، يعقد لقاء مع طفل تم الاتجار به ، ويتمكن من إلقاء القبض على إيرل بوكانان ، الرجل الذي اشترى ميغيل.





ولقد وضع لكم أيضا الفريق أسماء ابطال فيلم Sound of Freedom كل ما عليكم الان هو متابعة ما يلي .

أبطال فيلم Sound of Freedom

وفيما يلي اسم مخرجه ، أليخاندرو مونتفيردي وهو من تأليف كل من أليخاندرو مونتفيردي ورود بار اما عن أسماء طاقم العمل فهو الآتي:

أولا: جيم كافيزيل في دور تيم بالارد

ثانيا: ميرا سورفينو بدور كاثرين بالارد

ثالثا: بيل كامب في دور فامبيرو

رابعا: إدواردو فيراستيغي في دور بول

خامسا: خافيير جودينو في دور خورخي

سادسا: خوسيه زونيغا في دور روبرتو

سابعا: كيرت فولر في دور فروست

ثامنا: غاري باسارابا بدور إيرل بوكانان

تاسعا: جيراردو تاراسينا في دور إل ألكران

عاشرا: سكوت هيز في دور كريس

الحادية عشر: غوستافو سانشيز بارا بدور إل كالكاس

الثاني عشر: يسيكا بوروتو بدور جيزيل

الثالث عشر: كريس أفيديسيان في دور إرنست أوشينسكي

الرابع عشر: كريستال باريسيو في دور روسيو

الخامس عشر: لوكاس أفيلا في دور ميغيل

موعد عرض فيلم Sound of Freedom

وفي الرابع من يونيو 2023 تم عرض فيلم Sound of Freedom في صالات السينما .

تحميل فيلم Sound of Freedom

ويمكن لكم الان وبعد الضغط على هذا الرابط هنـــــــــــــا من تحميل فيلم Sound of Freedom على الحواسيب والهواتف الذكية .

وكالعادة يتمنى لكم فريق الموقع اجمل مشاهدة فيلم صوت الحرية Sound of Freedom مترجم وكامل 2023 على ايجي بست وماي سيما مع العائلة والاصحاب .