مصر تبيع بعض أراضيها بالدولار من خارج البلاد

فلسطين اليوم

أحيط مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه الخميس، بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على بعض الطلبات بشأن تخصيص بعض قطع الأراضي، بنظام البيع بالدولار من خارج البلاد.

وتضمنت الموافقة التالي: