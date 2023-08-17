هيئة الأسرى: الاحتلال يشن هجوم غير مسبوق على الأسرى في السجون

فلسطين اليوم

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن هناك هجوم غير مسبوق على الأسرى في السجون بهدف تحويل حياتهم إلى جحيم، شمل ذلك اقتحام الأقسام، وعمليات عزل انفرادي، ونقل لمعتقلات أخرى.

وأوضح وكيل الهيئة عبد القادر الخطيب في تصريح لـ"إذاعة القدس، إن ️الأسرى الذين تم الاعتداء عليهم قرروا الإضراب عن الطعام، واتخاذ خطوات نضالية رفضاً لهذه الانتهاكات، التي تتزامن مع زيارة ما يُسمى وزير الأمن لدى الاحتلال "بن غفير".

وشدد الخطيب، على أن ️هذه المحاولات ستبوء بالفشل؛ لأن الأسرى لديهم خطة لمواجهة هذا الصلف الصهيوني منذ عقود، مبينًا أن الأسرى لن يتخلوا عن أي إنجازات نالوها بالتضحيات.

وتابع: "من أراد النيل من الأسرى سيقف عاجزاً أمام إرادتهم القوية، وجميع الأسرى موحدون في وجه هذه الغطرسة، وسنكون أمام تمرد حقيقي على كل القوانين التي تفرضها إدارة السجون، من خروج للفورة، والانصياع للعدد، والتفتيش الليلي.

وأردف: "ربما يذهب الأسرى موحدون إلى الإضراب المفتوح عن الطعام، إذا استمر هذا الإرهاب الصهيوني".