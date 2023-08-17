إعصار "هيلاري" المداري يقترب من المكسيك وامريكا

فلسطين اليوم

حذر المركز الوطني الأمريكي لمراقبة الأعاصير من إعصار "هيلاري" المداري الذي يقترب من الساحل الغربي للمكسيك والمناطق الساحلية في جنوب غرب الولايات المتحدة.

ووفقا للمركز، بلغت سرعة الرياح داخل الإعصار 33.3 م/ث. في المكسيك، وستكون ولايتا باجا كاليفورنيا وباجا كاليفورنيا سور الأكثر تضررا من العاصفة، حيث يتوقع هطول أمطار غزيرة، وموجات مد بحرية خطيرة، وفيضانات.

الأمطار الغزيرة ستغطي الولايات الجنوبية الشرقية من الولايات المتحدة يوم الجمعة، وتستمر حتى بداية الأسبوع المقبل.

ويؤكد المركز على الحاجة إلى المراقبة المستمرة لهيلاري، ولا يستبعد الحاجة لإصدار تنبيهات إضافية للكوارث للجمهور إذا اشتد الإعصار.