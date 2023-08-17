لـ100 أسر.. اضراب مفتوح عن الطعام داخل السجون احتجاجًا على عدوان الاحتلال

فلسطين اليوم

أعلن مكتب إعلام الأسرى، اليوم الخميس، أن ما يقارب 1000 أسير فلسطيني من كافة سجون الاحتلال الإسرائيلي يدخلون في الإضراب المفتوح عن الطعام تمام الساعة 7 مساءً، احتجاجًا على عدوان إدارة السجون.

هيئة الأسرى، ونادي الأسير الفلسطيني، قالت في بيانات منفصلة، في وقت سابق اليوم: إنّ مئات من الأسرى يتجهزون لخوض إضراب عن الطعام، ردًا على الهجمة التي تواصل إدارة السّجون في تنفيذها بحقّ الأسرى، وكان آخرها سلسلة الاقتحامات التي طالت مؤخرًا وحتّى صباح اليوم عدة أقسام كان آخرها قسمي (3،4)، وسبق ذلك اقتحام لقسم (26) قبل عدة أيام، إضافة إلى عمليات النقل الفردية التي طالت عددًا من كوادر الحركة الأسيرة في سجن (ريمون).

وأكّدت الهيئة والنادي، أنّ (75) أسيرًا ممن جرى نقلهم من سجن (النقب) إلى سجن (نفحة)، قد قرروا الإضراب عن الطعام، رفضًا لعملية القمع التي تعرضوا لها.

وأوضحت الهيئة والنادي في بيان مشترك، أنّ هذا التصعيد جاء تزامنًا مع زيارة الوزير الفاشي (بن غفير)، الذي يواصل تهديداته للأسرى، والمس بمصيرهم، وسلب ما تبقى لهم من حقوق.

ووجهت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، اليوم، رسائل للمحتل بعد الاعتداء الوحشي على أسرى النقب : "لن نرضخ لإجراءات العدو الصهيوني، وما زلنا في خط المواجهة الأول، مشددةً على أنه سيلقن العدو درسًا آخر في المقاومة والتصدي والوحدة إن استمر في عدوانه".

وقالت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة: إن رسالتنا للعدو أنّ حماقتكم ستقدوكم مرة أخرى إلى خيبة أخرى، وإن أردتوها مواجهة مفتوحة نحن لها، وإن عدتم عدنا.

كما وأكدت لجنة الطوارئ أننا في كافة فصائل العمل الوطني والإسلامي موحدين في خندق واحد وعلى قبضة رجل واحد في مواجهة العدوان، وسنسقط أوهام المحتل أمام وحدتنا مرة أخرى.