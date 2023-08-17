ترحيب بقرار فنزويلا رفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي لدى فلسطين

فلسطين اليوم

رحب البرلمان العربي بقرار جمهورية فنزويلا البوليفارية، رفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي لدى دولة فلسطين من مكتب تمثيل إلى مستوى سفارة، مؤكدا موقف فنزويلا الداعم والثابت لدولة فلسطين ولحقوق الشعب الفلسطيني على المستويات كافة.

واعتبر البرلمان العربي، في بيان له اليوم الخميس، هذا القرار ترجمة لاعتراف فنزويلا بدولة فلسطين عام 2009، واستمرار الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ومساهمة في إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس، خاصة في ظل الهجمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من انتهاكات واعتداءات لسلطة الاحتلال ومستوطنيه.

كما أكد أن هذه الخطوة تعطي مؤشرات مهمة على توجهات وتغيرات دول العالم نحو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، داعيا دول العالم المختلفة إلى اتخاذ خطوات مماثلة دعما ووقوفا بجانب حقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة، بما فيها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.