1000 أسير يعلنون الإضراب المفتوح عن الطعام بسجون الاحتلال

فلسطين اليوم

قال مكتب إعلام الأسرى، مساء اليوم الخميس17/8/2023م "إن ما يقارب 1000 أسير من كافة السجون سيبدؤون الإضراب المفتوح عن الطعام تمام الساعة 7 مساءً احتجاجًا على عدوان إدارة السجون".

وكانت مؤسسة مهجة القدس، أكدت أن حال من التوتر سادت أقسام الأسرى في سجن النقب الصحراوي، مبينة أن التواصل مقطوع مع أسرى "حماس" و"الجهاد" في بعض الأقسام.

وبالتزامن مع ذلك، أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب، أن المقاومة لن تقف صامتة أمام جرائم الاحتلال بحق الأسرى.

وقال القيادي حبيب خلال تصريحات صحفية:" إن قضية الأسرى هي قضية كل مكونات وأطياف الشعب الفلسطيني، والاحتلال يعتقد واهمًا أنه كلما زاد بطشًا استطاع السيطرة على الشعب الفلسطيني".

وشدد على أن ما ارتكبه الاحتلال اليوم بحق الأسرى في سجن النقب جريمة مكتملة الأركان، مضيفا" لا بد من إجبار الاحتلال على عقد صفقة تبادل لتحرير أسرانا البواسل".

واقتحمت وحدات كبيرة من قوات القمع قسم (3) في سجن (النقب)، صباح اليوم، وشرعت بعمليات نقل للأسرى القابعين فيه، وسط حالة من التوتر الشديد.

ويأتي هذا الاقتحام بعد سلسلة اقتحامات شهدتها أقسام النقب، وكان آخرها قبل عدة أيام في قسم (26).

وبالتزامن مع ذلك، أكدت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الصهيوني، أن أسرى الجهاد في كافة السجون والمعتقلات في حالة استنفار وجهوزية لمواجهة هذا التوغل السافر.

وبينت أن ما يشهده معتقل النقب الصحراوي من اعتداء همجي على الأسرى هو تجاوز خطير واعتداء على كامل جسد الحركة الأسيرة.