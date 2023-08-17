التين والعنب فاكهة الصيف بغزة.. أنظمة جديد للزراعة وهذا وقت إدخال المنتج التعزيزي!

فلسطين اليوم

أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة في غزة، أدهم البسيوني، اليوم الخميس 17-8-2023، أنه تم الاهتمام بزراعة أشجار فاكهتي التين والعنب في قطاع غزة خلال السنوات الماضية؛ لتميزها بالصمود في وجه درجات الحرارة والتغيرات المناخية مقارنة بالمزروعات الأخرى التي تتأثر سلباً بارتفاع أو انخفاض الحرارة.

وقال البسيوني في تصريحات لإذاعة القدس تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": وصلت مساحة الأراضي المزروعة بالعنب لـ6000 دونم، مشيراً إلى أنه بالرغم من هذه المساحة جاءت هذا العام الإنتاجية أقل من الأعوام الماضية؛ بسبب عدم موائمة ظروف الإنتاجية خلال فصل الربيع ووقت تفتح وعقد الأزهار، حيث شهدت هذه الفترة ظروف متذبذبة".

انتاج العنب وأسعاره

وأضاف: "دونم العنب أنتج هذا العام 400 كيلو غرام أي أقل من نصف طن، مبيناً أن هذه الكميات التي يتم إنتاجها من العنب يتم استهلاكها محلياً في قطاع غزة".

وتابع البسيوني: "هذه الكميات من العنب في القطاع لا تكفي للاستهلاك المحلية ويوجد نقص بها، مشيراً إلى أنه بالرغم من هذا النقص تقوم الوزارة بحماية المنتج المحلي من العنب، فعندما ينتهي المنتج المحلي من العنب يتم تعزيز الأسواق بكميات من العنب من خارج قطاع غزة وتصبح الأسعار أكثر مناسبة للمستهلك.

وبخصوص أسعار العنب، أوضح أن أسعار العنب المطروحة في السوق بغزة هي أسعار مناسبة بالرغم من أن الكميات المنتجة قليلة، مشيراً إلى أن الأسعار عي لتحقيق هامش من الربح للمزارعين في ظل علم الوزارة بالقدرة الشرائية للمواطن ومدى حاجته لهذه الفاكهة.

انتاج التين

أما بخصوص منتج التين، فقال البسيوني: "وصل منتج فاكهة التين في غزة "ألف طن"، وهي في ازدياد، مبيناً أنه في السابق كانت مساحة الأرض المزروعة بالتين حوالي 200 دونم ثم أصبحت حالياً حوالي 500 دونم في ظل وجود أصناف من التين ذات إنتاجية عالية، وزراعة حديثة تعتمد على الزراعة المكثفة في ظل وجود أنظمة زراعة حديثة".

أنظمة حديثة

وأضاف البسيوني: "ومن الأنظمة الحديثة في زراعة التين استحداث زراعة التين في الدفيئات الزراعية، حيث يمكن زراعة 1000 شتلة تين في الدونم الواحد، معتقداً أنه سيكون لهذه الفاكهة مستقبل في القطاع".

وتابع قائلاً: "وزارة الزراعة لديها توجه واضح وهو زيادة الإنتاجية في ظل تناقص مساحة الأراضي الزراعية، مشيراً إلى أن هناك العديد من المتناقضات يجب الجمع بينها لأجل العمل على زيادة الإنتاجية والكثافة لمحصولي التين والعنب".

تراجع الانتاج العام

وأشار إلى أنه بالنسبة للتين والعنب في غزة لم يصل قطاع غزة للاكتفاء الذاتي؛ بل تراجع الإنتاج بسبب ظروف الانتاجية، منوهاً إلى أن إدخال المنتج التعزيزي من العنب سيبدأ بعد انتهاء المنتج المحلي.

ولفت إلى أنه في حال شعور الوزارة بارتفاع أسعار العنب في الأسواق، فإنها ستبدأ بإدخال المنتج التعزيزي للقطاع، موضحاً أن ارتفاع أسعار العنب تعود بالإساس للقلة في إنتاج هذا المحصول.