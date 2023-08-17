الاحتلال يمدد قرار منع "الحلواني" من السفر

فلسطين اليوم

مددت مخابرات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الخميس17/8/2023م، قرار منع السفر للمقدسية هنادي الحلواني.

وبحسب مصادر مقدسية، فإن مخابرات الاحتلال سلمت المرابطة المقدسية هنادي الحلواني قراراً بتمديد منع السفر حتى 22 يناير من العام القادم عقب استدعائها للتحقيق صباح اليوم.

يشار إلى أن الاحتلال أبعد المقدسية "هنادي الحلواني" عدة مرات عن المسجد الأقصى المبارك، وذلك في محاولة منه لمنع المقدسيات والمرابطات من التصدي لاقتحامات المستوطنين اليومية.