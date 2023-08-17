"بعد الارتفاع المفاجئ اليوم" ..هل يتجاوز الدولار الأمريكي حاجز الـ4 شواكل؟

فلسطين اليوم

لا يزال الشيكل "الإسرائيلي" مقابل الدولار الأمريكي، يشهد منذ الأمس حالة من التذبذب في قيمته، خاصة وأن كافة التوقعات أشارت إلى أن الدولار ستبقى قيمته بحدود 3.6 خلال الفترة الحالية، إلا أن هذه التوقعات جاءت في غير مكانها، فقد سجل سعر صرف الدولار مقابل الشيكل حتى لحظة إعداد هذا التقرير(3.78)، وسط توقعات جديدة بمواصلة ارتفاع الدولار أمام الشيكل "الإسرائيلي".

وشهد سعر صرف الشيكل خلال الفترة الماضية، حالة من عدم الاستقرار، فتارة يشهد ارتفاعاً ثم يشهد انخفاضاً، واضعاً علامات استفهام كثيرة حول قيمته في ظل استمرار الاحتجاجات الرافضة لموافقة الكنيست داخل الكيان.

المحلل الاقتصادي د. نصر عبد الكريم، بين أن الارتفاع المفاجئ والغير متوقع لسعر الدولار أمام الشيكل "الإسرائيلي"، جاء نتيجة عوامل عدة منها على المستوى الأمريكي، فقد أظهرت بيانات الاقتصاد الأمريكي يوم أمس الأربعاء، قوتها بشأن الاستهلاك الفردي ومعدلات النمو، بالإضافة لذلك نية الفيدرالي رفع نسبة الفائدة لبعض النقاط، عوامل جعلت الدولار قوته تزداد أمام الشيكل "الإسرائيلي".

وأضاف عبد الكريم خلال حديث لـ"مراسل وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن من العوامل أيضا العامل الأهم والرئيسي هو الصراع "الإسرائيلي" المتواصل بين المعارضة والائتلاف الحكومي حول قانون"الإصلاحات القضائية"، والذي يبدو أن التوصل لتسوية هذا الملف لن تكون قريبة في ظل رفض الحكومة العدول عن قرارها بشأن ذلك.

وأشار إلى أن ما ساهم أيضا في ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل، هو وجود تضارب مصالح لبعض المتنفذين، ليس عامل رئيسي في ذلك ولكن سببا في تغير قيمة صرفه سوء في الارتفاع أو الانخفاض.

ولفت إلى أن الدولار أمام العملات الأخرى لم يشهد ارتفاعاً في قيمته وإنما قوته أمام الشيكل خلال الفترة الحالية هو الوضع"الإسرائيلي" وما يشهده الاحتلال من صراع داخلي وليس بيانات الدولار الإمريكي، كما يعتقد البعض.

وبشأن إمكانية رفع البنك المركزي "الإسرائيلي" سعر الفائدة لإنقاذ الشيكل، استبعد د. عبد الكريم، رفع سعر الفائدة من قبل المركزي "الإسرائيلي"، خاصة وأن بيانات الاقتصاد "الإسرائيلي" قوية جداً و معدل التضخم لدى الاحتلال في مستواه الطبيعي، مبيناً أن لجوء المركزي "الاسرائيلي" لقرار رفع الفائدة سيكون مرتبط بمعدل التضحم وليس ضعف الشيكل مقابل الدولار.

حاجز الـ4

وبشأن مستقبل الدولار مقابل الشيكل، أكد المحلل الاقتصادي د. نصر عبد الكريم، أن كافة الاحتمالات واردة أمام الدولار- شيكل، ووصول سعر الدولار 4.00 ربما يحدث، وأن حدث سيكون لفترة زمنية قليلة ربما تستمر لساعات أو دقائق.

وبين أن السعر المتوقع للدولار سيبقى بحدود 3.60-3.70م وربما بارتفاع قليل يصل به 4.00 خلال الفترة الحالية مستعبد ولكن متوقع، والسبب بذلك أن مدى تأثير الأزمة الداخلية "الإسرائيلية" على الشيكل وصلت إلى نهايتها، وأن أي انهيار قادم للشيكل سيكون مرتبط بوقوع أحداث أخرى، كحرب أهلية داخلية في "إسرائيل".