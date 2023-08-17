فلسطين اليوم

أخلت السلطات الكنديّة مدينة يلونايف، اليوم الخميس 17-8-2023، بعد أن امتدّت حرائق الغابات، ومن المحتمل أن تصل إلى المدينة.

وتعتبر هذه المدينة هي من أكبر المدن في أقصى شمال البلاد.

وبحسب السلطات المحلية، ينشّط أكثر من ألف حريق غابات حاليًّا في كندا بينها نحو 230 حريقًا في المناطق الشماليّة الغربيّة، ما يسلّط الضوء على الحرّ الشديد الّذي يشهده النصف الشماليّ من الكرة الأرضيّة.

ووفقاً للسلطات، تشهد كندا حرائق غابات هائلة خلال صيف هذا العام، حيث انتشرت النيران بسرعة في مختلف أنحاء البلد والتهمت مساحات كبيرة من الأراضي، ما أرغم عشرات الآلاف على الفرار من مساكنهم.

ومن جانبه، قال وزير البيئة في المناطق الشماليّة الغربيّة الكنديّة، شاين تومسون: "للأسف وضع حرائق الغابات لدينا اتّخذ منعطفًا آخر نحو الأسوأ، حيث اندلاع حريق غرب يلونايف يمثّل الآن تهديدًا حقيقيًّا للمدينة".

وأمر الوزير تومسون سكّان المدينة البالغ عددهم نحو 20 ألف نسمة بمغادرتها بحلول ظهر الجمعة، مشيرًا إلى طريق سريع واحد فقط مفتوح باتّجاه الجنوب، كما تمّ ترتيب رحلات جوّيّة تجاريّة وعسكريّة.

ومن ناحيته، قال رئيس الحكومة الكنديّة جاستن ترودو: "إنّ أوتاوا "ستقدّم المساعدة بأيّ طريقة ممكنة".

ويُشار إلى أنه حتّى وقت متأخّر من، أمس الأربعاء، كانت حرائق الغابات على بعد 17 كيلومترًا من يلونايف، وهي عاصمة المناطق الشماليّة الغربيّة.