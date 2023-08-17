بالفيديو المقاومة الفلسطينية تُطلق عشرات الصواريخ التجريبية باتجاه البحر

الساعة 04:41 م|17 أغسطس 2023
صواريخ المدى.jpg
صواريخ المدى.jpg

فلسطين اليوم

أطلقت المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس17/8/2023م، عشرات الصواريخ بعيدة المدى، في إطار تطوير القدرات الصاروخية.

وبحسب مصادر صحفية، فإن المقاومة أجرت مناورة صاروخية بعيدة المدى؛ أطلقت خلالها أكثر من 50 صاروخًا باتجاه البحر من بينها صواريخ عياش 250.

يشار إلى أن المقاومة تُجري تجارب صاروخية باتجاه البحر، على فترات متقاربة لاختبار صواريخ جديدة، أو عمليات تطوير على صواريخها.

 

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