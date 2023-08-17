مقتل 10 أشخاص في ماليزيا بتحطم طائرة خفيفة

فلسطين اليوم

قتل 10 أشخاص على الأقل، اليوم الخميس 17-8-2023، إثر تحطم طائرة خفيفة أثناء هبوطها في مطار بضواحي العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وبحسب السلطات المحلية، فإن الطائرة من طراز "بيتش كرافت 390 -بريمير 1"، وهي طائرة أعمال خفيفة خاصة، كانت تقل 6 ركاب و2 من الطاقم، عندما تحطمت بالقرب من بلدة ألمينا.

وبدوره، وقال حسين عمر، قائد شرطة ولاية سيلانغور: "إن الطائرة فقدت الاتصال ببرج مراقبة الحركة الجوية، واصطدمت بدراجة نارية وسيارة على الطريق السريع، موضحاً أنه لم تكن هناك مكالمة طوارئ".

ومن ناحيتها، قالت هيئة الطيران المدني: "إن الطائرة غادرت جزيرة لانكاوي السياحية، وكانت في طريقها إلى مطار السلطان عبد العزيز شاه في ولاية سيلانغور، بالقرب من العاصمة كوالالمبور".

وأضافت هيئة الطيران المدني: "إن الرحلة كانت تديرها شركة "Jet Valet Sdn Bhd"، وهي شركة ماليزية لخدمات الطائرات الخاصة".

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة، نورازمان محمود: "إن الطائرة أجرت أول اتصال مع برج مراقبة الحركة الجوية في سوبانغ في الساعة 2:47 بعد الظهر"، لافتا إلى أنها منحت إذنا بالهبوط عند الساعة 2:48 بعد الظهر.

وأضاف محمود: "عند الساعة 2:51 بعد الظهر، لاحظ برج مراقبة الحركة الجوية في سوبانغ دخانا قادما من موقع التحطم، لكن الطائرة لم تصدر أي نداء استغاثة".