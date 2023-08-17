لمستوى سفارة.. فنزويلا ترفع تمثيلها الدبلوماسي لدى فلسطين

فلسطين اليوم

رفعت فنزويلا، اليوم الخميس 17-8-2023، مستوى تمثيلها لدى فلسطين من مكتب تمثيل إلى سفارة.

وبدورها، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار فنزويلا رفع مستوى تمثيلها، والتي لم تعلن بعد عن مقر السفارة.

وقالت الخارجية في بيان لها: "إن هذه الخطوة تأتي ترجمة لاعتراف فنزويلا بدولة فلسطين في نيسان/ أبريل 2009، وتأكيدا على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وعلى موقفها الداعم والثابت لدولة فلسطين ولحقوق الشعب الفلسطيني على المستويات كافة".

وأضافت: "نعبر عن امتنان وشكر دولة فلسطين للجمهورية الفنزويلية رئيسا وحكومةً وشعبا، على دعمهم اللامحدود للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ولهذا القرار الشجاع".

وأوضحت الخارجية، أن القرار يساهم في تجسيد دولة فلسطين على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، وبخاصة في ظلّ ما تتعرض له القضية الفلسطينية من محاولات تهميش وتصفية، ولما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات واضطهاد وظلم تاريخي، من جراء استمرار الاحتلال".

ويُشار إلى أن فنزويلا قد افتتحت عام 2006 مكتبا تمثيلا لها لدى السلطة الفلسطينية في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.