503 مستوطنين يقتحمون الأقصى اليوم وينفذون جولات استفزازية

الساعة 03:00 م|17 أغسطس 2023
اقتحام الاقصى
اقتحام الاقصى

فلسطين اليوم

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الخميس 17/8/2023م، باحات المسجد الأقصى المبارك.

وبحسب دائرة الأوقاف في القدس، فإن503 مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك اليوم تحت حماية مباشرة من قوات الاحتلال.

وأشارت دائرة الأوقاف إلى أن المستوطنون نفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية.

ويقتحم المستوطنون باحات المسجد الأقصى يوميًا على فترتين؛ صباحية ومسائية، باستثناء الجمعة والسبت (عطلة رسمية لدى الاحتلال)، بحماية أمنية مشددة من شرطة الاحتلال والقوات الخاصة المسلحة التابعة لها.

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